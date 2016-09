=CYRENCE= Classic Thrash Metal aus München mit neuer EP „The Hospital“

Eruptiver Energiesprung über sämtliche Grenzen!

CYRENCE stammen aus der weltberühmten Bierhauptstadt München. Yeah, und ebenso spritzig lecker und (über)schäumend ideenreich ist der wunderbar eingängig-melodische THRASH METAL-Sound der springlebendig aufspielenden Truppe!

Wer sich beim ersten Antesten des quirligen Songmaterials wohlig an die frühen – und besten – Zeiten von mächtig populären Genregrößen wie MEGADETH, METALLICA und ANTHRAX erinnert fühlt, den enttäuschen diese bayerischen Qualitätslieferanten dann auch nicht im Geringsten.

Im frühen Verlauf des aktuellen Jahres 2015 steht der vielfach ersehnte Release ihrer auf allen Ebenen verdammt inhaltsreichen EP „The Hospital“ an.

Und dass Sänger und Rhythmusgitarrist Tim Grathwohl mit seinem markant röhrenden und ansteckend aufmüpfigen Kehlenorgan partiell glatt als blutjunger 80’s-Hetfield durchgeht, weiß den gewonnenen Eindruck noch zusätzlich zu potenzieren.

Doch die vier hochgradig enthusiastischen Thrash-heads geben sich beileibe nicht damit zufrieden, lediglich den unvergessenen Hochzeiten ihrer gespielten Stilistik einen möglichst individuellen Tribut zu zollen. Sondern der enorm geistesgegenwärtige Energie-Vierer zeigt sich spielkulturell voll und ganz auf der Höhe der Zeit!

Und genau letzteres lässt die massiv mitreißenden Kraftschub-Attacken von CYRENCE schließlich so wohltuend frisch, so delikat knackig und so aufpeitschend belebend auf Gemüt und Gliedmaßen einwirken.

Es geht auf der neuen EP wirklich ständig rund:

Die Jungs haben auf „The Hospital“ raue und kantige Nackenbrecher ebenso im Programm wie klare, beinahe psychedelische Momente – ohne jedoch auch nur ansatzweise die jeweilig richtige Dosis an starker Heavyness, martialischem Groove und feiner Melodieführung einzubüßen.

(Markus Eck)

Vorab-Hörprobe hier:

https://soundcloud.com/metalmessage/cyrence-the-hospital

Band: CYRENCE (DE)

Release: „The Hospital“ (EP; 27. März 2015)

Genre: Thrash Metal

Label: Eigenpressung