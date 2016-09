HELLCATS mit neuem Video und Tourdaten

Die erste rein weibliche slowenische Heavy Metal Band Hellcats präsentieren ein neues Video ihrer neuen Single mit dem Titel „Demon Dreams“. Das Video wurde in Zusammenarbeit mit einem der besten slowenischen Video / Film-Regisseur gemacht: Predrag Rajčić-Perica. Gedreht wurde in den Wäldern von Ljubljana, die in den kalten und dunklen Tagen sich als der richtige Ort erwiesen, um sich mal etwas ausführlicher mit den Dämonen zu befassen.

Der Song und das Video wird sowohl in slowenischer und englischer Sprache weltweit veröffentlicht werden.

Ende April touren die Hellcats dann durch Deutschland um ihre deutschen Fans mal zu besuchen, die die Mädels treu von Anfang an unterstützt haben.

Video in Englisch:

Video in Slowenisch:

Und hier noch die Tour-Daten: