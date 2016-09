Kinder, wie die Zeit vergeht… Schon in einer Woche findet der Out Of Line Weekender 2015 statt, daher ist bis Montag, den 23.03.15, eure letzte Chance, euch noch bei uns online Tickets für DAS Szene-Festival-Event in Berlin zu sichern (…wir wollen ja auch sichergehen, dass ihr eure Karten noch rechtzeitig erhaltet) und unser Hammer-Line-Up, das in diesem Jahr aus Apoptygma Berzerk, Laibach, Agonoize, Hocico, Lord Of the Lost (mit sinfonischer Show), Die Form, Heimatærde, Rummelsnuff, Client, Absolute Body Control, CHROM, The Invincible Spirit, Spiritual Front, Cephalgy, Angels & Agony, Miss Construction, Formalin und Too Dead To Die besteht, in familiärem Kreise live zu erleben. Bitte habt dafür Verständnis, dass alle bis einschließlich Montag bestellten Karten, sofort bezahlt werden müssen, weil wir sie sonst nicht rechtzeitig verschicken können. Danach könnt ihr noch, bis einschließlich Samstag, 28.3.15, Karten im Out Of Line Store Berlin, am Frankfurter Tor, erwerben und natürlich haben wir auch Tickets an der Abendkasse für euch. Wir bieten euch, neben den Konzerten und den exklusiven Aftershow-Parties auch wieder ein umfangreiches Festival-Shopping-Erlebnis und sind daher auch wieder mit einem großen Merchandise Stand mit großer Auswahl für euch vor Ort. Join the Family! Wir sehen uns auf dem Weekender!

Line up:

Freitag

23:35 Laibach

22:20 Die Form

21:15 Absolute Body Control

20:25 Rummelsnuff

19:40 The Invincible Spirit

19:40 The Invincible Spirit

Samstag

23:35 Agonoize

22:20 Hocico

21:15 Heimataerde

20:25 Cephalgy

19:40 Too Dead To Die

19:40 Too Dead To Die

Sonntag

21:35 Apoptygma Berzerk

20:20 Lord Of The Lost

19:15 Chrom

18:25 Client

17:40 Spiritual Front

17:00 Angels & Agony