Aktuell bestätigte Künstler beim WGT 2016

Machen wir es kurz (haha) und schmerzlos. Aktuell haben 183 Künstler ihren Auftritt beim diesjährigen WGT zugesagt. Hier einfach mal eine alphabetische Übersicht für Euch:

Abney Park (USA) exklusives Deutschland-Konzert 2016

Aesthetic Perfection (USA)

Amber Asylum (USA)

Amnistia (D)

Ancient Methods (D)

And Also The Trees (GB)

Angelic Foe (S)

Anna Von Hausswolff (S)

Argyle Goolsby And The Roving Midnight (USA)

Artwork (D) Konzert zum 30. Jubiläum

Aurelio Voltaire (USA)

Autumnal (E)

Axel Thielmann (D)

Árnica (E)

Backworld (USA)

Balzac (J)

Banane Metalik (F)

Bestial Mouths (USA)

Bifröst (A)

Biomekkanik (S)

Black Moon Secret (D)

Blitzmaschine (D)

Brigandu (D)

Capella Fidicinia (D)

Carach Angren (NL)

Chainreactor (D)

Chor und Jugendchor Der Oper Leipzig (D)

Chor, Ballett Und Orchester Der Musikalischen Komödie Leipzig (D)

Christ Vs. Warhol (USA)

Christine Plays Viola (I)

Cinema Strange (USA) weltweit exklusives Konzert 2016

Claudia Gräf (D)

Clemens-Peter Wachenschwanz (D)

Coppelius (D)

Crematory (D) Konzert zum 25. Jubiläum

Cult Club (D)

Culture Kultür (E)

Cultus Ferox (D)

Cut Hands (GB)

Dark Fortress (D)

Darkhaus (D/USA)

Darkher (GB)

Das Ich (D)

Dernière Volonté (F)

Destin Fragile (S)

Deutsch Nepal (S)

Diary Of Dreams (D)

Die Krupps (D)

Die Wilde Jagd (D)

Diodati (D)

Dirk Ivens (B) präsentiert das Beste von The Klinik, Dive, Blok 57 und Absolute Body Control

Donner & Doria (D)

Dornenreich (A) mit zwei verschiedenen Auftritten

Drangsal (D)

Endless Asylum (E)

Enslaved (N)

Eric Fish And Friends (D)

Estampie (D) Konzert zum 30. Jubiläum

Faun (D)

Frank Herrmann (D)

Fuchsteufelswild (D)

Gernotshagen (D)

Gewandhausorchester (D)

Girls Under Glass (D) 80er-Originalbesetzung

Golden Apes (D)

Gothminister (N)

Grausame Töchter (D)

Hante. (F)

Har Belex (E)

Harpyie (D)

Haujobb (D)

Hearts Of Black Science (S)

Heidevolk (NL)

Heydenrausch (AT)

Hubertus Schmidt (D)

In The Nursery (GB) Konzert zum 35. Jubiläum

Irdorath (BY)

Irfan (BG)

James Rays Gangwar (GB)

Jessica93 (F)

Joachim Witt (D)

Kari Rueslåtten (N)

Kauan (RUS)

Kirsten Morrison (GB)

Kommando (D)

Korpiklaani (FIN)

Krayenzeit (D)

Kuroshio (FIN)

Kyoll (D)

Lacrimosa (CH)

Lament (D)

Last Leaf Down (CH)

Leather Strip (DK)

Leaves‘ Eyes (D/N) Wikinger-Schau

Legend (IS)

Leipziger Ballett (D)

Lene Lovich Band (USA)

Lord Of The Lost (D)

Machinista (S)

Marko Meyer (D)

Maschinenkrieger KR52 vs. DISRAPTOR (D)

Männerchor Leipzig-Nord (D)

Meinhard (D)

Mesh (GB)

Michael Brunner (D)

Midgards Boten (D)

My Dying Bride (GB)

Nachtwindheim (D)

Näo (F)

Nekromantix (DK)

Neuroticfish (D)

Nordvargr (S)

Nouvelle Vague (F)

Nullvektor (D)

Of The Wand And The Moon (DK)

One I Cinema (D)

Orange Sector (D)

Other Day (D)

Patenbrigade Wolff (D)

Peter Murphy (GB) ‚Mr. Moonlight show‘ mit dem Besten von Bauhaus

Peter Yates (GB)

Pink Turns Blue (D)

Plastic Noise Experience (D)

Position Parallèle (F)

Pride And Fall (N) exklusives Deutschland-Konzert 2016

Project Pitchfork (D) Konzert zum 25. Jubiläum

Psilocybe Larvae (RUS)

Reaper (D)

Roger Rotor (CH)

RosaRubea (I)

Rose McDowall (GB)

Ruined Conflict (USA)

Saeldes Sanc & Ernst Horn (D)

Sandro Standhaft (D)

Sangre De Muerdago (E)

Schöngeist (D)

Schwarzer Engel (D)

Selofan (GR)

Siechtum (D) exklusives Konzert zur Wiedervereinigung

Signal Aout 42 (B)

Sigue Sigue Sputnik (GB)

Skálmöld (IS)

Solar Fake (D)

Somatic Responses (GB)

Sonar (B)

Suicide Commando (B)

Sunset Wings (RUS)

Supersimmetria (D)

Swallow The Sun (FIN)

Tanz Ohne Musik (RO)

Te/DIS (D) Weltpremiere

The Aerdt (D)

The Angina Pectoris (D) erstes Konzert seit 15 Jahren

The Blue Angel Lounge (D)

The Deadfly Ensemble (USA)

The Fright (D)

The House Of Usher (D)

The Legendary Pink Dots (NL)

The Mary Onettes (S)

The Protagonist (S)

The Underground Youth (GB)

The Visit (CDN)

Theaterpack (D)

Thorofon (D) Konzert zum 25. Jubiläum

Tilo Augsten (D)

Tragic Black (USA)

Treha Sektori (F)

Triarii (D)

Trollfest (N)

Ultranoire (H)

Unzucht (D)

Valhall (S)

Velvet Acid Christ (USA)

Versengold (D)

Vielle (D)

Vril Jäger (DK) Europapremiere

Waldkauz (D)

Waldträne (D)

We Are Temporary (USA)

Winter Severity Index (I)

Winterkälte (D) Konzert zum 25. Jubiläum

Xeno & Oaklander (USA)

XTR Human (D)