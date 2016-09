NINA veröffentlicht EP „Beyond Memory“

„Beyond Memory“ ist die neue EP von der charismatischen Synth-Wave-Singer-Songwriterin NINA!

NINA, die bisher hervorragende Kritiken auf Portalen wie Huffington Post, MTV und Pitchfork erhalten hat war 2015 noch mit ERASURE in den USA auf Tour und arbeitet aktuell an ihrem neuen Album mit niemand geringerem als Richard X (Goldfrapp, Erasure, New Order, Lana Del Ray, Kylie Minogue).

2016 wird NINA bei der MIDEM vertreten sein, ebenso wie bei der Canadian Music Week im Mai.

Ab Oktober wird sie die Synthpop Helden DE/VISION auf ihrer Tour supporten.

NINA, die gebürtige Berlinerin ist und mittlerweile in London lebt, begann bereits im Alter von 6 Jahren zu singen und veröffentlichte 2013 ihre Debutsingle „We are the wild ones“, das Single hatte ein großes Presseaufsehen was u.a. daran klag, dass sie in der 4. Staffel der Serie Being Human verwendet wurde und die exklusive Premiere des Videos über Huffington Post stattfand.

NINAs zweite Single „My Mistake“ wurde direkt auf die HUGO BOSS 20 Years Compilation genommen welche weltweit in allen Hugo Boss Stores verfügbar war.

Nach einer erfolgreichen Show in Liverpool in 2014 tourte NINA mit ERASURE durch US und UK. Im April 2015 verwendete MERCEDES BENZ ihre Single „My Mistake“ für TV – und Radiowerbung.

Daraufhin erreichte diese Platz 6 in den UK-Charts.

Ihrer Musik hört man die Einflüsse von DEPECHE MODE, LANA DEL RAY und KAVINSKY deutlich an und macht diese zu einer Mischung aus Synth – und Elektropop mit der richtigen Portion Herzschmerz und Fröhlichkeit.

NINA freut sich sehr auf ihre Zusammenarbeit mit Richard X und bis zum kommendem Album sollte ihre EP „Beyond Memory“ alle nur erdenkliche Aufmerksamkeit bekommen!

TOURDATES:

6th May, 2016 ­ Toronto, Canada Canadian Music Week

7th May, 2016 ­ Toronto, Canada Canadian Music Week

2nd September, 2016 ­ Orebro, Sweden Live at Heart

8th October, 2016 ­ Hamburg, Germany Markthalle (DE/VISION support)

14th October, 2016 ­ Erfurt, Germany HSD (DE/VISION support)

15th October, 2016 ­ Frankfurt, Germany Das Bett (DE/VISION support)

28th October, 2016 ­ Oberhausen, Germany Kulttempel (DE/VISION support)

29th October, 2016 ­ Munich, Germany Backstage (DE/VISION support)

26th November, 2016 ­ Dresden, Germany Kleinvieh (DE/VISION support)

2nd December, 2016 ­ Hannover, Germany Musikzentrum (DE/VISION support)

Website: www.ninasounduk.com

Facebook: https://www.facebook.com/NinaSoundUK/

Twitter: https://twitter.com/ninasounduk

Soundcloud: https://soundcloud.com/ninasounduk

Youtube: https://www.youtube.com/user/NinaSingzMusic